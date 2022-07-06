Поляк публично заявил, что хочет сменить клубную прописку. Левандовски рассматривает только переезд в Барселону. Каталонцы пытаются оформить переход, но требования Баварии очень жесткие.

Барселона испытывает трудности с Баварией из-за Левандовски: игнор звонков, расторжение отношений и последний шаг

Предложение Барселоны очень близко к тем 50 миллионам евро, которые хочет немецкий клуб. Настоящая проблема состоит в формуле, по которой будет произведен расчет. По информации журналиста Spiegel и The Athletic Рафаэля Хонигштейна, Бавария хочет получить всю сумму сразу – никаких обещаний о бонусах, никаких отсрочек платежей.

В конце концов, даже это еще не самое плохое в позиции мюнхенцев. Дело в том, что мотивационная часть Баварии унизительна для Барселоны. Немцы опасаются, что через год-два каталонский клуб вовсе не будет существовать, и они просто не получат свои деньги.

Позицию Баварии ярко иллюстрирует заявление почетного президента мюнхенского клуба Ули Хенесса. "Барселона хочет купить Левандовски, имея долг в 1,3 млрд евро за 6 лет. В Германии они были бы банкротами уже давно. Судья по делам о банкротстве уже у их дверей, а они делают предложение на миллионы игроку Баварии", – цитирует Хенесса MundoDeportivo.

Лєвандовскі переплутав себе з Роналду та нацькував на Баварію свою "піранью" – одержимість Барсою зіпсувала імідж