Бавария унизила Барселону требованиями по трансферу Левандовски
Мюнхенский клуб готов отпустить Роберта Левандовски, но хочет гарантированно получить свои деньги.
Поляк публично заявил, что хочет сменить клубную прописку. Левандовски рассматривает только переезд в Барселону. Каталонцы пытаются оформить переход, но требования Баварии очень жесткие.
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Предложение Барселоны очень близко к тем 50 миллионам евро, которые хочет немецкий клуб. Настоящая проблема состоит в формуле, по которой будет произведен расчет. По информации журналиста Spiegel и The Athletic Рафаэля Хонигштейна, Бавария хочет получить всю сумму сразу – никаких обещаний о бонусах, никаких отсрочек платежей.
В конце концов, даже это еще не самое плохое в позиции мюнхенцев. Дело в том, что мотивационная часть Баварии унизительна для Барселоны. Немцы опасаются, что через год-два каталонский клуб вовсе не будет существовать, и они просто не получат свои деньги.
Позицию Баварии ярко иллюстрирует заявление почетного президента мюнхенского клуба Ули Хенесса. "Барселона хочет купить Левандовски, имея долг в 1,3 млрд евро за 6 лет. В Германии они были бы банкротами уже давно. Судья по делам о банкротстве уже у их дверей, а они делают предложение на миллионы игроку Баварии", – цитирует Хенесса MundoDeportivo.
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