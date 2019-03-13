Баварія – Ліверпуль: стартові склади на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Баварія приймає Ліверпуль в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу ЛЧ – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Баварія – Ліверпуль розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на телеканалі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Перша зустріч між цими командами завершилась без голів.
Баварія – Ліверпуль: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади:
Баварія: Нойєр – Рафінья, Зюле, Хуммельс, Алаба – Мартінес, Тьяго – Хамес – Гнабрі, Лєвандовскі, Рібері
Запасні: Ульрайх, Боатенг, Горєцка, Девіс, Коман, Йонг, Санчеш
Ліверпуль: Аліссон – Александр-Арнольд, Ван Дейк, Матіп, Робертсон – Мілнер, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фірміно, Мане
Запасні: Міньйоле, Фабіньо, Ловрен, Старрідж, Лаллана, Шакірі, Оріджі
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