Останнім вартим уваги топ-матчем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів є протистояння між Челсі та Атлетіко, адже в поєдинку Баварії з Лаціо вмерла зникла ще на стадії жеребкування. Ця ж зустріч вимагає від вболівальників терпіння, адже ефектна перестрілка на Стемфорд Брідж здається малоймовірною.

Команди сповідують непривабливий для нейтрального глядача футбол, в першу чергу намагаючись не пропустити, а мінімальна поразка у "домашній" зустрічі в Бухаресті дозволяє підопічним Чоло Сімеоне не розкриватись одразу. Сьогодні цілком вірогідною виглядає навіть серія пенальті.

Челсі здобув виїзну перемогу над Атлетіко завдяки бісіклеті Жиру: "матрацники" заглиблюються в кризу, а Олів'є – легенда

Перший матч майже не подарував цікавих моментів (окрім диво-голу Жиру), але дуже потішив тактичних аналітиків. Так, Атлетіко вразив обороною в схемі 6-3-1, прикривши вразливі фланги (особливо правий) і зацементувавши центр поля – вільними залишились тільки центрбеки Челсі, які не дуже якісно просувають м'яч. При пресингу ж мадридці обмежувались тиском перед штрафним англійців, але при його прориві іспанці швидко відходили назад. Вони відходили настільки глибоко, що позиційна атака практично вмерла.

Лондонці, своєю чергою, тримали м'яч понад 60% ігрового часу, грамотно зриваючи контратаки Атлетіко тактичними фолами, але в атаці Челсі розраховував виключно на індивідуальні якості лідерів. Зрештою, вони й принесли успіх, однак загалом матч у Бухаресті був "нульовим".

Це – типова картина для "пенсіонерів", яким поки не вдається конвертувати володіння у велику кількість моментів. У 12 матчах під керівництвом Томаса Тухеля вони пропустили всього 2 голи й не зазнали жодної поразки, однак і забили тільки 13 м'ячів.

Показовими для розуміння суті нинішнього Челсі є останні п'ять поєдинків: після виїзної звитяги над Атлетіко лондонці провели чотири тури в АПЛ, перегравши Ліверпуль і Евертон, а також розписавши нічиї з МЮ та Лідсом – виглядає круто, однак нічиї були "нульовими", а дві з трьох перемог виявились мінімальними.

Не можна сказати, що Томаса Тухеля це влаштовує – він ротував склад, вигадував нові позиції для лідерів і змінював схеми, однак його система ще занадто сира. Команда тільки звикає до його вимог, що іноді виливається у смішні моменти. Так, в середині першого тайму на Гудісон Парк тренер "напихав" Вернеру, адже той вже 15 хвилин бігав на лівому, а не на правому фланзі, куди його перевели.

Атлетіко після поразки від Челсі теж мав складний календар, перегравши Вільяреал з Атлетіком, розписавши нічию з Реалом і не дотиснувши Хетафе. Внаслідок такої нестабільності відрив від другого місця скоротився до чотирьох очок, тож прямо зараз мадридці можуть задуматись – а чи потрібна їм ЛЧ взагалі? Втім, навряд чи при рахунку 0:1 на користь суперника справжні топ-клуби готові відмовитись від чвертьфіналу ЛЧ. Це і гроші, і престиж, і амбіції.

В принципі, нічого критичного у грі Атлетіко не сталося. Команда все так же круто обороняється й перемикається між задачами у різних фазах гри, дуже якісно пресингує й розриває суперників на контратаках – просто за осінь і зиму "матрацники" серйозно перебрали очок у нічийних матчах, а зараз йде певна регресія до середнього. Це було очікувано. В структурі ж гри підопічні Дієго Сімеоне виглядають справжнім топ-клубом з унікальним стилем.

Стихією "Ель Чоло" завжди була оборона. Його нинішня версія Атлетіко також орієнтована на неї, однак її ключовою відмінністю є гнучкість. Показовим стало дербі з Реалом, де "матрацники" виявили і надзвичайну агресію на старті матчу, і шикарно оборонялися, і вилітали у фантастичні контратаки. До того ж, вони використали аж три схеми: 4-1-4-1 при вичікуванні старту пресингу, компактні 4-4-2 для тиску на чужій половині й 5-4-1 з Карраско на лівому фланзі та Ермосо в ролі центрбека при позиційній обороні – таким чином, Атлетіко сповільнював позиційний наступ "вершкових".

Другий тайм дербі показав, чому на Стемфорд Брідж не варто очікувати великої кількості голів. Там "вершкові" підняли темп і збільшили кількість ризикованих рішень, запускаючи в атаку навіть опорників і перевантажуючи зони – Атлетіко притиснули до штрафного, але "матрацники" пропустили мінімум моментів, та ще й вилітали у вбивчі контратаки. У Челсі просто немає резону йти вперед настільки ж агресивно, не кажучи вже про слабкість у завершальній фазі.

Вочевидь, Дієго Сімеоне підготує на Томаса Тухеля щось схоже з планом на Реал. Команда на різних фазах гри буде оборонятись в різних схемах і не розкриється раніше другого тайму, однак точно не стане сідати настільки ж низько, як у Бухаресті – 6-3-1 вбивають контратаки, які у Атлетіко занадто якісні. Словом, тактичним естетам матч у Лондоні зайде на "ура".

Кадрова ситуація

Травмовані: Жоржінью, Маунт (Челсі)

Дискваліфіковані: Тьягу Сілва, Абрахам (Челсі)

Орієнтовні склади на матч Челсі – Атлетіко

Челсі: Менді – Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер – Джеймс, Ковачіч, Канте, Алонсо – Вернер, Зієш – Жиру

Атлетіко: Облак – Лоді, Хіменес, Савіч, Тріпп'єр – Карраско, Коке, Сауль, Льоренте – Феліш, Суарес

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У Челсі дві страшні кадрові втрати – Маунт і Жоржінью не зіграють через дискваліфікацію. Між іншим, саме вони створили гол для Жиру у Бухаресті і саме вони забивали Ліверпулю та Евертону. Для загальної структури, як і конкретно для завершальної фази атак, ці футболісти є незамінними.

Для Жиру важливе стабільне постачання м'яча. Ставити ж на активність Вернера ризиковано – його будуть прикривати персонально, а Тімо живе тільки від великої кількості моментів. Атлетіко часто виходити на ворота не дозволить.

Таким чином, сьогоднішній Челсі буде ще пасивнішим у контратаках, ніж у першому матчі. Звісно, забити один м'яч такій команді завжди до снаги (бісіклета Жиру не дасть збрехати), але по грі на гол Челсі доведеться чекати занадто довго. Можливо, сумарний xG лондонців так і не дійде до показника 1,0. Це – плюс для Атлетіко.

Далі все впирається у здатність мадридців провести свій гол. Тут також все непогано: навіть у вкрай сухому поєдинку в Бухаресті "матрацники" отримали кілька моментів внаслідок високого пресингу – з Реалом і Вільяреалом же підопічні Дієго Сімеоне довели здатність ефективно грати в агресивному стилі. Зрештою, клас і досвід зірок Ла Ліги дозволяють сподіватися на забитий гол.

Атлетіко багато ударів для камбеку ніколи не було потрібно (всі ж пам'ятають матч з Ліверпулем?), а тут взагалі достатньо одного влучного пострілу без необхідності розкриватись. В таких умовах вірогідність 0:1 в основний час виглядає надзвичайно високою.

Як піде далі – це вже гадання на кавовій гущі, але більш зрілий, зібраний і досвідчений Атлетіко в теорії повинен мати серйозну перевагу над нинішнім Челсі. Саме тому варто поставити на прохід мадридців.

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