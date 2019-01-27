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Баварія – Штутгарт: пряма трансляція

15:30 9 Читать на русском
Баварія – Штутгарт: пряма трансляція
Баварія – Штутгарт: пряма трансляція

У 19 турі німецької Бундесліги Баварія зустрічається зі Штутгартом. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 19-го туру чемпіонату Німеччини Баварія – Штутгарт розпочнеться о 16:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

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Баварія - Штутгарт: Неділя 27 січня 2019

Баварія
до матчу
52
хв
Штутгарт
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Баварія Баварія Штутгарт Штутгарт Німеччина Баварія - Штутгарт
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