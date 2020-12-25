"Шахтар дуже гідно виступив і зміг з такої сильної групи вийти у Лігу Європи. Я вважаю, це була найсильніша група з усіх квартетів цієї Ліги чемпіонів. Динамо прогнозовано з такої групи вийшло в Лігу Європи.

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Звичайно, хотілося, щоб кияни краще виступили, але, з огляду на той факт, що вони давно не грали в Лізі чемпіонів, такий результат можна вважати успіхом. Шкода, звичайно, що Зоря пізно почала так добре грати і що в перших матчах десь їм не пощастило, десь у них провал був. Але потім луганська команда набрала хід і добре виступила.

Чи зможуть Динамо і Шахтар пройти в наступний раунд Ліги Європи? Думаю, на обидві команди чекають дуже цікаві ігри. Українським грандам під силу пройти в 1/8 фіналу турніру. Цього я їм і бажаю!" – сказав Бартуловіч у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 та 25 лютого. Динамо перший матч проти Брюгге проведе вдома, а Шахтар зустрінеться з Маккабі Тель-Авів на виїзді.

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