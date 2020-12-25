Бразильський півзахисник Шахтаря Тете поділився спогадами про перший матч проти Реала (3:2), в якому йому вдалося відкрити рахунок у першому таймі.

"Без сумніву, поєдинок проти мадридського Реала був найважливішим матчем у моїй кар'єрі. Ми багато тренувалися і готувалися до цих зустрічей.

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Я знав, що можу показати себе світові. Ми грали проти Реала – команди, яка здобула найбільше титулів Ліги чемпіонів, там чудові гравці. Я був дуже сконцентрований. Слава богу, все вдалося", – сказав Тете у коментарі виданню UOL.

Нагадаємо, бразилець приєднався до Шахтаря у лютому 2019 року. З того часу встиг зіграти у футболці "помаранчево-чорних" 63 матчі, в яких відзначився 15 голами та віддав 12 результативних передач.

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