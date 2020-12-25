"Шахтер очень достойно выступил и смог из такой сильной группы выйти в Лигу Европы. Я считаю, это была самая сильная группа из всех квартетов этой Лиги чемпионов. Динамо прогнозируемо из такой группы вышло в Лигу Европы.

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Конечно, хотелось, чтобы киевляне лучше выступили, но, учитывая тот факт, что они давно не играли в Лиге чемпионов, такой результат можно считать успехом. Жаль, конечно, что Заря поздно начала так хорошо играть и в первых матчах где-то им не повезло, где-то у них провал был. Но потом луганская команда набрала ход и хорошо выступила.

Смогут ли Динамо и Шахтер пройти в следующий раунд Лиги Европы? Думаю, обе команды ждут очень интересные игры. Украинским грандам по силам пройти в 1/8 финала турнира. Этого я им и желаю!" – сказал Бартулович в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля. Динамо первый матч против Брюгге проведет дома, а Шахтер встретится с Маккаби Тель-Авив на выезде.

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