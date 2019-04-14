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Бартон напав на тренера Барнслі після матчу

15:45 180 Читать на русском
Бартон напав на тренера Барнслі після матчу
Джоуї Бартон / Reuters

Скандально відомий головний тренер Флітвуда Джоуї Бартон виявився замішаний в інциденті після матчу 42-го туру Першої ліги з Барнслі (2:4).

Бартон вступив в конфлікт з тренером Барнслі Даніелем Штенделем. Спочатку зав'язалась словесна перепалка, а потім в підтрибунному приміщенні Бартон напав на Штенделя і завдав йому травми обличчя, повідомляє Sky Sports.

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Барнслі підтвердив факт завданих ушкоджень, але повідомив, що з тренером все в порядку.

Поліція Південного Йоркшира розслідує інцидент, клуби попросили надати будь-які відеоматеріали, зняті в районі підтрибунного приміщення.

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Співробітники правоохоронних органів вже обговорили ситуацію з Бартоном. Колишній гравець збірної Англії погодився дати докладні роз'яснення в ході тижні.

Теги
Джоуї Бартон Джоуї Бартон Барнслі Барнслі Англія Флітвуд Флітвуд
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