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Екс-динамівець Лукас Перес прокоментував інтерес зі сторони Барселони

11:57 23 Читать на русском
Екс-динамівець Лукас Перес прокоментував інтерес зі сторони Барселони
Лукас Перес / AS

Форвард Алавеса Лукас Перес поділився думками щодо можливого переходу до Барселони.

"Мені просто повідомили про це. Я нічого не знаю про це, я просто думаю про Алавес. Чи перейду я в Барселону? Якщо з’явиться хороша пропозиція, і Алавес буде зацікавлений і матиме можливість заробити гроші, то чому ні?" – поділився Перес в коментарі Mundo Deportivo.

Екс-динамівець Лукас Перес став пріоритетним варіантом для Барселони, – AS

Також нападник заперечив, що каталонці пропонували 25 млн євро – насправді сума менша за 20 млн. Mundo Deportivo додає із власних джерел, що можлива сума трансферу – 15 млн євро.

В сезоні 2019/20 Лукас Перес зіграв за Алавес 21 матч, записавши до свого активу 8 голів та 4 асисти. Його контракт чинний до 30 червня 2022 року, а в команді він виступає з літа 2019-го, перейшовши з Вест Хема.

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