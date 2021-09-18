Барселона влітку хотіла підписати Стерлінга. Каталонці не могли заплатити за трансфер, тому пропонували Манчестер Сіті оренду або бартер. Барса готова була обміняти Рахіма на Грізманна, Дембеле і Серхі Роберто, інформує видання Sport.

Угода в підсумку зірвалася, але джерело запевняє, що сторони майже домовилися. Взимку "блаугранас" планують повернутися до переговорів і ще раз спробують переманити англійця.

Допомогти Барсі може новий статус Стерлінга в Манчестер Сіті. Лідер команди втратив місце в основі. У цьому сезоні він лише раз з'явився в стартовому складі "містян", хоча перебуває у хорошій формі. Гвардіола в атаці віддає перевагу іншим виконавцям.

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