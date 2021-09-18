Барселона летом хотела подписать Стерлинга. Каталонцы не могли заплатить за трансфер, поэтому предлагали Манчестер Сити аренду или бартер. Барса готова была обменять Рахима на Гризманна, Дембеле и Серхи Роберто, информирует издание Sport.

Соглашение в итоге сорвалось, но источник уверяет, что стороны почти договорились. Зимой "блаугранас" планируют вернуться к переговорам и еще раз попытаются переманить англичанина.

Помочь Барсе может новый статус Стерлинга в Манчестер Сити. Лидер команды потерял место в основе. В этом сезоне он лишь раз появился в стартовом составе "горожан", хотя находится в хорошей форме. Гвардиола в атаке отдает предпочтение другим исполнителям.

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