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Барселона готова продати Семеду взимку

15:14 100 Читать на русском
Барселона готова продати Семеду взимку
Нелсон Семеду / Lusa

Іспанська Барселона розглядає варіант із продажем оборонця Нелсона Семеду в зимове трансферне вікно.

Керівництво "блаугранас" у січні готове вислухати пропозиції щодо продажу португальця, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, Барса прагне підписати нового правого оборонця взимку. Натомість трансфер Семеду дозволить каталонцям залучити кошти для нових придбань. Інтерес до правого бека раніше проявляли ПСЖ, Манчестер Сіті та мадридський Атлетіко.

У сезоні 2019/20 Нелсон Семеду провів 18 матчів у всіх турнірах. Понад два роки тому Бенфіка отримала за нього від Барселони майже 36 млн євро.

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Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Барселона Барселона Іспанія Трансфери Нелсон Семеду Нелсон Семеду
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