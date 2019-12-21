Барселона готова продати Семеду взимку

Іспанська Барселона розглядає варіант із продажем оборонця Нелсона Семеду в зимове трансферне вікно.

Керівництво "блаугранас" у січні готове вислухати пропозиції щодо продажу португальця, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, Барса прагне підписати нового правого оборонця взимку. Натомість трансфер Семеду дозволить каталонцям залучити кошти для нових придбань. Інтерес до правого бека раніше проявляли ПСЖ, Манчестер Сіті та мадридський Атлетіко.

У сезоні 2019/20 Нелсон Семеду провів 18 матчів у всіх турнірах. Понад два роки тому Бенфіка отримала за нього від Барселони майже 36 млн євро.

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