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Семеду став жертвою пограбування перед Ель Класіко

18:27 682 Читать на русском
Семеду став жертвою пограбування перед Ель Класіко
Нелсон Семеду / Getty Images

Оборонець іспанської Барселони Нелсон Семеду навряд у доброму гуморі підходить до головного протистояння першого кола іспанської Ла Ліги. Напередодні поєдинку проти мадридського Реала португальця пограбували.

 

Будинок 26-річного оборонця пограбували в середу пообіді, повідомляє Cadena SER.

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Семеду приєднався до довжелезного сумного списку жертв пограбувань серед зірок Прімери. Зазвичай домівки гравців грабують під час матчів або в час їхнього заїзду на тренувальні бази перед важливими поєдинками. У жовтні минулого року іспанська Цивільна гвардія ліквідувала злочинну мережу, яка спеціалізувалася на нападах на оселі футболістів, проте серія злочинів продовжилась.

До слова, поєдинок Барселона – Реал Мадрид відбудеться сьогодні, 18 грудня. Початок матчу о 21:00. Раніше Ель Класіко перенесли через акції протесту каталонських сепаратистів.

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Барселона - Реал Мадрид Барселона Барселона Іспанія Нелсон Семеду Нелсон Семеду
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