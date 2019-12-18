Семеду став жертвою пограбування перед Ель Класіко

Оборонець іспанської Барселони Нелсон Семеду навряд у доброму гуморі підходить до головного протистояння першого кола іспанської Ла Ліги. Напередодні поєдинку проти мадридського Реала португальця пограбували.

Будинок 26-річного оборонця пограбували в середу пообіді, повідомляє Cadena SER.

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Семеду приєднався до довжелезного сумного списку жертв пограбувань серед зірок Прімери. Зазвичай домівки гравців грабують під час матчів або в час їхнього заїзду на тренувальні бази перед важливими поєдинками. У жовтні минулого року іспанська Цивільна гвардія ліквідувала злочинну мережу, яка спеціалізувалася на нападах на оселі футболістів, проте серія злочинів продовжилась.

До слова, поєдинок Барселона – Реал Мадрид відбудеться сьогодні, 18 грудня. Початок матчу о 21:00. Раніше Ель Класіко перенесли через акції протесту каталонських сепаратистів.

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