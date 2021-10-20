Поєдинок команд, які на двох набрали лише 1 бал за перші тури. Де дивитися матч Барселона – Динамо онлайн? Гру показують MEGOGO Футбол 1 HD, а також Воля TV. Кияни програли 4 останні зустрічі проти каталонців. Усі тріумфи динамівців залишилися ще у 90-х. Барса чергує перемоги з провалами, а на євроарені навіть взяла на очко менше, ніж українці. Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Динамо на "Футбол 24", стартує о 19:45. Обидві команди перед особистою дуеллю не забили жодного гола в поточному сезоні ЛЧ, тож прагнули змінити тенденцію. Мотивація команди Кумана зашкалює – у чемпіонаті Іспанії вона поки не потрапляє навіть у зону Ліги конференцій, а в єврокубках непогана нагода почати виправлятися.

Барселона – Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Обидва тренери здивували своїми рішеннями в атаці. Мірча Луческу випустив Владислава Супрягу, якого показово замінив ще в першому таймі матчу УПЛ за недостатню самовіддачу. Також після розгрому Львова в основі Динамо звична пара Сидорчук/Шапаренко замість Андрієвського та Шепелєва, натомість Забарний відправляє Тимчика в запас з поверненням Кендзьори на правий фланг.

Рональд Куман довірився Люку Де Йонгу, який спробує повторити свій гольовий матч з Леванте на цьому ж полі. Розрахунок на те, що вдасться задавити суперника навісами, як в деяких недавніх іграх чемпіонату Іспанії? З іншого боку один з героїв вікенду, Ансу Фаті, завжди може вийти по перерві та видозмінити малюнок гри. Інші зміни після тріумфу над Валенсією – Мінгеса та Лангле замість Серхі Роберто й Еріка Гарсії.

Барселона: тер Штеген – Мінгеса, Піке, Лангле, Альба – Френкі де Йонг, Бускетс, Гаві – Дест, Люк де Йонг, Депай

Запасні: Пенья, Нету, Серхі Роберто, Умтіті, Алехандро Бальде, Пуч, Ніко, Фаті, Юсуф Демір, Коутінью, Агуеро

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Супряга

Запасні: Бойко, Тимчик, Караваєв, Шабанов, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Гармаш, Вербіч, Вітінью, Шкурін, Рамірес