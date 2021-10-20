Поединок команд, которые на двоих набрали лишь 1 балл за первые туры. Где смотреть матч Барселона – Динамо онлайн? Игру показывают MEGOGO Футбол 1 HD, а также Воля TV. Киевляне проиграли 4 последних встречи против каталонцев. Все триумфы динамовцев остались еще в 90-х. Барса чередует победы с провалами, а на евроарене даже взяла на очко меньше, чем украинцы. Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Динамо на "Футбол 24", стартует в 19:45. Обе команды перед личной дуэлью не забили ни одного гола в текущем сезоне ЛЧ, поэтому стремились изменить тенденцию. Мотивация команды Кумана зашкаливает – в чемпионате Испании она пока не попадает даже в зону Лиги конференций, а в еврокубках появилась неплохая возможность начать исправляться.

Барселона – Динамо: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Оба тренера удивили своими решениями в атаке. Мирча Луческу выпустил Владислава Супрягу, которого показательно заменил еще в первом тайме матча УПЛ из-за недостаточной самоотдачи. Также после разгрома Львова в основе Динамо привычная пара Сидорчук/Шапаренко вместо Андриевского и Шепелева. В свою очередь Забарный отправляет Тымчика в запас с возвращением Кендзеры на правый фланг.

Рональд Куман доверился Люку де Йонг, который попытается повторить свой голевой матч с Леванте на этом же поле. Расчет на то, что удастся задавить соперника навесами, как в некоторых недавних играх чемпионата Испании? С другой стороны один из героев уикенда, Ансу Фати, всегда может выйти после перерыва и перевернуть рисунок игры. Другие изменения после триумфа над Валенсией – Мингеса и Лангле вместо Серхи Роберто и Эрика Гарсии.

Барселона: тер Штеген – Мингеса, Пике, Лангле, Альба – Френки де Йонг, Бускетс, Гави – Дест, Люк де Йонг, Депай

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Супряга