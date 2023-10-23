Головним арбітром матчу Барселона – Шахтар призначений словак Іван Кружляк, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Ведемо перемовини з тренерами з Європи": Срна – про свій дебют на чолі Шахтаря і матч з Барселоною

Його асистентами будуть Браніслав Ганцко та Ян Позор, четвертим суддею Петер Краловіц, а на VAR працюватимуть поляки Томаш Квіатковскі та Пйотр Ласик. Зазначимо, що Кружляк працював на 5 матчах Шахтаря – "гірники" тричі перемогли в них, один раз зіграли внічию і мають 1 поразку. А от на матчах Барселони словак ще не працював.

Додамо, що матч Барселона – Шахтар відбудеться вже в середу, 25 жовтня, початок о 19:45. Каталонці наразі очолюють групу H, маючи 6 очок, а "гірники" разом з Порту мають по 3 пункти.

Шахтар розгромив ЛНЗ у дебютному матчі Срни – нерви перед Барселоною, джокер зняв усі питання і вивів на 2 місце