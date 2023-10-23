Главным арбитром матча Барселона – Шахтер назначен словак Иван Кружляк, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Его ассистентами будут Бранислав Ганцко и Ян Позор, четвертым судьей Петер Краловиц, а на VAR будут работать поляки Томаш Квиатковски и Петр Ласик. Отметим, что Кружляк работал на 5 матчах Шахтера – "горняки" трижды победили в них, один раз сыграли вничью и имеют 1 поражение. А вот на матчах Барселоны словак еще не работал.

Добавим, что матч Барселона – Шахтер состоится уже в среду, 25 октября, начало в 19:45. Каталонцы сейчас возглавляют группу H, имея 6 очков, а "горняки" вместе с Порту имеют по 3 пункта.

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