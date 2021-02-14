Барселона – ПСЖ: призначено арбітрів на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
13:34 - Читать на русском
Союз європейських асоціацій визначився, хто розсудить один із центральних матчів плей-офф ЛЧ.
Головним рефері поєдинку Барселона – ПСЖ буде Бйорн Кюйперс, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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У нідерландську бригаду арбітрів також увійдуть Сандер ван Рукел та Ервін Зейнстра. За VAR відповідатиме Пол ван Букел, а четвертим суддею буде Сердар Гезюбююк.
Зауважимо, перше протистояння Барселони та ПСЖ відбудеться 16 лютого, а матч-відповідь запланований на 10 березня.
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