Барселона – ПСЖ: назначено арбитров на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
13:34 - Читати українською
Союз европейских ассоциаций определился, кто рассудит один из центральных матчей плей-офф ЛЧ.
Главным рефери поединка Барселона – ПСЖ будет Бьорн Кюйперс, сообщает официальный сайт УЕФА.
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В нидерландскую бригаду арбитров также войдут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За VAR будет отвечать Пол ван Букел, а четвертым судьей будет Сердар Гезюбююк.
Заметим, первое противостояние Барселоны и ПСЖ состоится 16 февраля, а ответный матч запланирован на 10 марта.
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