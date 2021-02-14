Союз европейских ассоциаций определился, кто рассудит один из центральных матчей плей-офф ЛЧ.

Главным рефери поединка Барселона – ПСЖ будет Бьорн Кюйперс, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В нидерландскую бригаду арбитров также войдут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За VAR будет отвечать Пол ван Букел, а четвертым судьей будет Сердар Гезюбююк.

Заметим, первое противостояние Барселоны и ПСЖ состоится 16 февраля, а ответный матч запланирован на 10 марта.

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