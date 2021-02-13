ПСЖ не дозволив собі втратити дорогоцінні очки у боротьбі за титул чемпіона Франції.

Ліга 1, 25 тур

ПСЖ – Ніцца – 2:1

Голи: Дракслер, 22, Кін, 76 – Роні Лопеш, 50

Відсутність Неймара не завадила господарям впевнено провести перший тайм і вийти вперед зусиллями Дракслера. Ікарді з близької відстані влучив у стійку, але німець вдало зіграв на добиванні.

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ПСЖ дещо розслаблено вийшов на другу половину і майже відразу поплатився. Ніцца вдало запресингувала суперника біля карного майданчика, змусивши Маркіньйоса віддати неточну передачу. Роні Лопеш могутнім ударом в ближню дев'ятку не залишив шансів Навасу. Через 10 хвилин Гуїрі міг вивести "орлят" вперед , тому підопічним Почеттіно довелося вмикатися знову. Мбаппе та Паредес змарнували хороші нагоди, але парижани таки забрали три очки. Ікарді в польоті зробив ефектну скидку на Мойзе Кіна, який оформив остаточний рахунок – 2:1.

ПСЖ принаймні тимчасово повернув собі місце на вершині таблиці, але Ліон та Лілль ще зіграють свої матчі. Тепер Маурісіо Почеттіно слід готуватися до гостьової битви з Барселоною в Лізі чемпіонів (16 лютого).

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