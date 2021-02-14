Маурісіо Почеттіно продовжує зазнавати втрат перед важливим протистоянням проти Барселони у Лізі чемпіонів.

Хавбек парижан Марко Верратті може не зіграти у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ. Про це повідомив Маурісіо Почеттіно.

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"Верратті тренувався, але відчуває дискомфорт після удару, який він отримав у грі з Марселем. Подивимось, як він почуватиметься у вівторок", – цитує наставника ПСЖ TyC Sports.

Для Почеттіно це може стати серйозною втратою, адже раніше вибули ще два лідери – Неймар та Анхель Ді Марія. Також у лазареті перебувають Хуан Бернат, Колін Дагба, Рафінья та Тімоте Пембеле.

Зауважимо, перше протистояння Барселони та ПСЖ відбудеться 16 лютого, а матч-відповідь запланований на 10 березня.

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