Барселона – Наполі: матч обслужить арбітр, з яким каталонців пов'язують жахливі спогади

Повний перелік офіційних осіб опублікований на сайті УЄФА. Обидва матчі відбудуться у суботу (8 серпня), стартові свистки о 22:00 за Києвом.

Барселона – Наполі: Гаттузо озвучив сюрреалістичний план, як зупинити Мессі

Поєдинок Баварія – Челсі розсудить румунська бригада на чолі з Овідіу Хацеганом, якому на лініях допомагатимуть Октавіан Шовре та Себастьян Георге. Натомість Барселона та Наполі зустрінуться під наглядом турка Джюнейта Чакира. Його асистенти – Бахаттін Дуран і Тарік Онгюн. До слова, саме ця бригада працювала на минулорічному півфіналі Ліверпуль – Барселона, де каталонці програли 0:4 і вилетіли з ЛЧ.

Нагадаємо, у перших матчах Баварія розбила Челсі з рахунком 3:0, а Барселона та Наполі розписали нічию 1:1.

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