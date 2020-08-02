Барселона – Наполі: Гаттузо озвучив сюрреалістичний план, як зупинити Мессі

"Я можу зупинити Мессі тільки в своїх мріях. Ну, або якщо я увімкну PlayStation сина і виберу себе часів гри за Мілан, коли я був худішим на 10-15 кілограм.

Барселона – Наполі: УЄФА відповів на заклики італійців перенести матч Ліги чемпіонів на нейтральне поле

Ми повинні зіграти проти Барселони як команда, бути впевненими в тому, що у нас будуть шанси. Ми повинні спокійно показати свої найкращі якості", – цитує Гаттузо Goal.com.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 матчу Ліги чемпіонів Барселона – Наполі запланований на 8 серпня. В першій зустрічі неаполітанці зуміли стримати суперника – поєдинок завершився нічиєю (1:1).

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