toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Барселона – Наполі: Гаттузо озвучив сюрреалістичний план, як зупинити Мессі

17:34 - Читать на русском
Барселона – Наполі: Гаттузо озвучив сюрреалістичний план, як зупинити Мессі
Гаттузо і Мессі / Getty/Goal

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

 

"Я можу зупинити Мессі тільки в своїх мріях. Ну, або якщо я увімкну PlayStation сина і виберу себе часів гри за Мілан, коли я був худішим на 10-15 кілограм.

Барселона – Наполі: УЄФА відповів на заклики італійців перенести матч Ліги чемпіонів на нейтральне поле

Ми повинні зіграти проти Барселони як команда, бути впевненими в тому, що у нас будуть шанси. Ми повинні спокійно показати свої найкращі якості", – цитує Гаттузо Goal.com.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 матчу Ліги чемпіонів Барселона – Наполі запланований на 8 серпня. В першій зустрічі неаполітанці зуміли стримати суперника – поєдинок завершився нічиєю (1:1).

100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії

blog_ava
Скрипник завтра буде представлений у статусі головного тренера СК Дніпро-1, – ЗМІ
14:11
9463
Теги
Ліонель Ліонель Мессі Наполі Наполі Барселона Барселона Ліга чемпіонів Дженнаро Дженнаро Гаттузо Барселона - Наполі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
0
хв
СПАЛ
19:00
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук