Барселона – Наполи: матч обслужит арбитр, с которым каталонцев связывают ужасные воспоминания

УЕФА определился с бригадами арбитров, которые будут судить субботние поединки 1/8 Лиги чемпионов.

Полный перечень официальных лиц опубликован на сайте УЕФА. Оба матча состоятся в субботу (8 августа), стартовые свистки в 22:00 по Киеву.

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Поединок Бавария – Челси рассудит румынская бригада во главе с Овидиу Хацеганом, которому на линиях будут помогать Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Барселона и Наполи встретятся под наблюдением турка Джюнейта Чакыра. Его ассистенты – Бахаттин Дуран и Тарик Онгюн. К слову, именно эта бригада работала на прошлогоднем полуфинале Ливерпуль – Барселона, где каталонцы проиграли 0:4 и вылетел из ЛЧ.

Напомним, в первых матчах Бавария разбила Челси со счетом 3:0, а Барселона и Наполи расписали ничью 1:1.

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