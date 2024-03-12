Цього разу не будемо заглиблюватися у життя команд до повернення Ліги чемпіонів. Це вже детально описав Михайло Юхименко в анонсі до першого матчу на стадіоні імені Дієго Марадони. Ми ж зосередимося на тому, що змінилося після тієї нічиєї. Тим більше, що відтоді минуло аж три тижні.

Франческо Кальцона дебютував на чолі Наполі в матчі проти Барси й поступово налагоджує ситуацію. Команда під його керівництвом поки не програвала. За чотири тури Серії А партенопейці набрали 8 очок і вже повернулися в активну боротьбу за потрапляння до єврокубків. Важливо, що обіграти вдалося не лише бідолашний Сасссуоло, а й Ювентус.

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Головним досягненням нового тренера можна назвати відродження вбивчого атакувального дуету, який кував чемпіонство. У трьох останніх матчах Хвіча забив чотири голи та віддав один асист. Таким грузин був рівно рік тому. До Осімхена не було запитань і за попередніх наставників, тож Віктор просто продовжує себе рекламувати. Очікується, що влітку нігерієць покине Італію.

Також Кальцона повернув у склад Пйотра Зєлінські. Поляк уже домовився про перехід до Інтера на правах вільного агента, тому Наполі мав намір відчепити поляка від команди. Однак тепер він знову грає регулярно, хоча змушений ділити ігровий час з Хамедом Траоре. Також відзначимо камбек Маріо Руя, який дуже якісно відіграв проти Торіно. За виключенням цих двох позицій, Кальцона вже визначився з кістяком, який грає майже завжди.

Як і суперник, Барселона також переживає певне піднесення. За три останні тури не пропустила жодного гола, набрала сім очок і вже зазіхає на друге місце Ла Ліги, яке поки належить Жироні. Тепер потрібно перенести це на Лігу чемпіонів, де в каталонців за останні 14 матчів лише два "сухих". Серед команд, які за останні два сезони провели щонайменше десять матчів ЛЧ, лише Селтік провів менше поєдинків без пропущених м'ячів – у нього нуль.

Востаннє Барселона грала у чвертьфіналі ліги чемпіонів чотири роки тому. Зараз на її боці історія і статистика. У 20-ти з 21-го випадку вона проходила далі у плей-офф Ліги чемпіонів, якщо на виїзді не програвала перший матч протистояння. До того ж Наполі так жодного разу й не обіграв цього суперника з п'яти єврокубкових спроб (дві поразки, три нічиї).

Напротивагу неаполітанському дуету в господарів також є грізна атакувальна зброя. Роберт Лєвандовскі у свої 35 років залишається гольовою машиною. Саме він відкрив рахунок у першій зустрічі. Поляк взяв участь у 18 голах у своїх останніх дванадцяти матчах плей-офф Ліги чемпіонів (12 м'ячів та 6 асистів). У протистояннях з італійцями також повний порядок. Лєвандовскі набрав 11 очок (7 голів + 3 асисти) в останніх десяти матчах проти апеннінських команд. Зрештою, за всю історію в ЛЧ більше забивали лише двоє – Кріштіану Роналду (140) і Лео Мессі (129). В активі Роберта наразі 93 голи в головному клубному турнірі.

Хаві перед матчем дуже хвалив Станіслава Лоботку: "Важко вибрати якогось одного гравця Наполі, але я говорю Лоботка. Мені подобається, як він будує гру, він ніколи не втрачає м'яч, і я хотів би бачити його тут, в Барселоні. Це гравець, який має вирішальне значення". Сьогодні словаку протистоятиме не найсильніший півзахист Барселони, але переграти його без допомоги Зєлінскі буде вкрай складно.

Кадрова ситуація

Значно менше головного болю у Франческо Кальцони. Він точно не зможе розраховувати на Пйотра Зєлінскі, якого встиг помилувати. Річ у тім, що поляка викинули із заявки на Лігу чемпіонів ще за попереднього тренера. Досі в клубному лазареті Наполі перебувають Сіріл Нгонж і Єнс Каюсте, але це не ті виконавці, від яких залежить гра команди.

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Справжні проблеми у Барселони. Навіть кадрова катастрофа. Френкі де Йонг, Педрі, Гаві, Ферран Торрес, Алехандро Бальде та Маркос Алонсо вибули, а участь у грі Рафіньї під питанням. Це сильно зменшує силу команди. Однак Хаві вже відхрестився від такої індульгенції: "Травми – не виправдання. Ми грали в гостях і були кращими там, і маємо бути кращими вдома. У нас немає страху зазнати невдачі".

Орієнтовні склади на матч Барселона – Наполі

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руй – Замбо-Ангісса, Лоботка, Траоре – Політано, Осімхен, Кварацхелія

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Мартінес, Канселу – Крістенсен, Гюндоган, Фермін Лопес – Ямал, Лєвандовскі, Феліш

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Три тижні тому букмекери вважали фаворитом матчу господарів. Це саме спостерігаємо зараз. Навіть втрати суперником важливих гравців не дають Наполі відчутної переваги. На боці Барселони свої уболівальники (хоч і не на Камп Ноу) та динаміка зустрічей із цим суперником. У коефіцієнтах перевага каталонців дуже відчутна – на їхню перемогу дають близько 1.90, а на успіх гостей в основний час пропонують ставити під 4.25.

Ми ж очікуємо яскравої атакувальної гри, адже ці команди просто не можуть робити ставку на надійність позаду. Барселона забила 9 голів за три останні домашні матчі. Наполі ж вкрай рідко покидає поле, не розписавшись у чужих воротах. У такій ситуації ставка на "обидві заб'ють" має вигляд цілком вірогідної. Втім, каталонці повинні забити більше, ніж гості.