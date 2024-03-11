Кадрова ситуація Барселони поліпшується перед важливим матчем з Наполі в Лізі чемпіонів.

Останніми тижнями наставник "блаугранас" Хаві не міг розраховувати на низку ключових гравців через різноманітні травми.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, Маркос Алонсо тренувався з групою та готується повернутися до стартового складу Барселони. Ферран Торрес виконував індивідуальні вправи, але він може приєднатися до команди в понеділок, 11 березня. Рафінья та Ламін Ямал, які отримали незначні пошкодження в матчі проти Мальорки, тренувалися у звичному режимі. Досі в лазареті "кулес" перебувають Бальде, Гаві, Педрі та де Йонг.

Нагадаємо, Барселона зіграє проти Наполі у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у вівторок, 12 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Перша гра між командами закінчилася з рахунком 1:1.

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