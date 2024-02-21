Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – це остання сторінка партенопейської чемпіонської казочки, яку ми спостерігали торік. Хоча насправді золоту тактику Лучано Спаллетті розкусили ще в січні 2023-го, а навесні команда вже буксувала через тур. Тим не менш, запас міцності дозволив дотягнути до сенсаційного Скудетто.

А вже із відходом любителя пітерських мостів Наполі поплив. Деградація під керівництвом Луїса Гарсії була стрімкою, а з Вальтером Маццарі вболівальники, журналісти й тактичні гіки зафіксували смерть чемпіонського футболу. Атаки Наполі виглядали банально й повільно – футболісти просто не розуміли, як доставити м'яч до чужого штрафного, збиваючись на бездумні закидання вперед

Про гру нинішнього Наполі просто нічого писати. Її немає. Вальтер Мадзаррі намагався перевчити команду на схему з трьома центрбеками, однак постійно відкочувався до 4-3-3. Лише за зиму його підопічні двічі програли Інтеру (0:3, 0:1), поступилися Мілану та Ювентусу (по 0:1), згоріли Ромі (0:2) та зазнали розгрому від Торіно (0:3).

З таким футболом колектив мав би йти значно далі, ніж у 9 очках від зони ЛЧ – а прорив у 1/8 фіналу взагалі важко зрозуміти. І ось у цьому криється парадоксальна небезпечність партенопейців. Так, вони в кризі – однак на груповому етапі Наполі програв тільки Реалу, причому давши гідний бій (2:3, 2:4). Можна, звісно, згадати про ще більшу катастрофу в Уніоні та проблеми Браги, однак це вже не має значення. Італійці виконали завдання, набравши 10 очок.

У Серії А історія схожа. Наполі поганий, безідейний, поступається усім нормальним суперникам (і не може здолати слабких), але за очікуваними голами колектив входить у топ-3. За очікуваними пропущеними – в топ-5. Все ж, наявність Осімхена, Хвічі, Ді Лоренцо та інших топчиків не проходить даремно. Питання тільки в тому, чи зможуть партенопейці бути настільки ж парадоксальними після чергової зміни тренера – команду на днях очолив маловідомий Франческо Кальцона.

Хай там як, а Барселона не має права закидувати Наполі капелюхами. "Блаугранас" взагалі ризикували опинитись поза плей-офф ЛЧ, якби не перемогли Порту в домашній зустрічі – на груповому етапі підопічні Хаві примудрилися програти Шахтарю й Антверпену, а звитяга на "Драгау" являла собою фантастичний відскок. І це ще була сильні каталонці.

Барса по ходу всього сезону допускала осічки або видавати героїчні камбеки з Гранадами, однак після Нового року ситуація стала катастрофічною. "Синьо-гранатові" зазнали розгрому в Ель-Класіко (1:4), пропустили 4 голи від Атлетіка, 5 від Вільяреала (вдома) та 3 від Гранади. Справа дійшла до того, що каталонці ковтнули 11 голів з 15-ти ударів у площину своїх воріт.

Все це вилилось у новину про відхід Хаві після завершення сезону. Особливого зиску його заява не принесла – на вихідних Барселона дотиснула Сельту аж на 7-й компенсованій хвилині, з пенальті. А галісійці, між іншим, борються за виживання (як і Гранада, Мальорка чи Вільяреал на момент своїх історичних 5:3). Якби не шикарна форма Ямала (нехай і при шаленому марнотратстві), то результати були б ще гіршими.

І, все ж, вниз Барселону тягне жахлива оборона. Команда пропустила на 7 очікуваних голів більше, ніж мала. Взнаки далися серйозні кадрові проблеми у задній лінії – хоча поступово лідери повернулися. І краще не стало. Той же Тер Штеген у зустрічі з Гранадою допустив декілька грубих обрізок на власній половині. Словом, Наполі із жеребом пощастило.

Кадрова ситуація

Італійці підходять до зустрічі без кадрових проблем. Франческо Кальцоне не може розраховувати тільки на Зєлінскі – Пйотр відмовився від нового контракту, а клуб викинув його із заявки. На всіх інших позиціях все ок.

У Барселони ситуація не така райдужна, але без несподіваних втрат. У лазареті залишаються Гаві, Бальде, Сержі Роберто й Алонсо, а наприкінці січня травмувався Ферран Торрес. У поєдинку із Сельтою зашкутильгав Рональд Араухо, якого довелося замінити, а у Жоау Феліша є проблеми з ногою – участь обох під питанням.

Орієнтовні склади на матч Наполі – Барселона

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руй – Замбо-Ангісса, Лоботка, Каюсте – Політано, Осімхен, Кварацхелія

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Мартінес, Канселу – Де Йонг, Гюндоган, Педрі – Ямал, Лєвандовскі, Роке

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Букмекер надають невеличку перевагу Барселоні, що й не дивно. Тим не менш, коефіцієнти дуже високі, тож в успіху каталонців контори не впевнені. Суперкомп'ютер Opta теж не визначився з ймовірним тріумфатором – 37,6% підрахунків віддають перемогу Наполі, 36,6% за Барселоною, а інші 25,5% пропонують нічию.

Ми теж схильні поставити на нічийний підсумок зустрічі. Обидві команди мають серйозні проблеми у обороні. На дистанції двох поєдинків важко очікувати щось, окрім проходу Барселони, але конкретно в Неаполі італійці можуть створити серйозні проблеми – вони не настільки безпорадні, як здається. Але й не настільки потужні, щоб перемогти Барсу.