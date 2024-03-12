На этот раз не будем углубляться в жизнь команд до возвращения Лиги чемпионов. Это уже подробно описал Михаил Юхименко в в анонсе к первому матчу на стадионе имени Диего Марадоны. Мы же сосредоточимся на том, что изменилось после той ничьей. Тем более, что с тех пор прошло аж три недели.

Франческо Кальцона дебютировал во главе Наполи в матче против Барсы и постепенно налаживает ситуацию. Команда под его руководством пока не проигрывала. За четыре тура Серии А партенопейцы набрали 8 очков и уже вернулись в активную борьбу за попадание в еврокубки. Важно, что обыграть удалось не только слабенький Сасссуоло, но и Ювентус.

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Главным достижением нового тренера можно назвать возрождение убийственного атакующего дуэта, который ковал чемпионство. В трех последних матчах Хвича забил четыре гола и отдал один ассист. Таким грузин был ровно год назад. К Осимхену не было вопросов и при предыдущих наставниках, поэтому Виктор просто продолжает себя рекламировать. Ожидается, что летом нигериец покинет Италию.

Также Кальцона вернул в состав Пйотра Зелински. Поляк уже договорился о переходе в Интер на правах свободного агента, поэтому Наполи намеревался отцепить поляка от команды. Однако теперь он снова играет регулярно, хотя вынужден делить игровое время с Хамедом Траоре. Также отметим камбэк Марио Руя, который очень качественно отыграл против Торино. За исключением этих двух позиций, Кальцона уже определился с костяком, который играет почти всегда.

Как и соперник, Барселона также переживает определенный подъем. За три последних тура не пропустила ни одного гола, набрала семь очков и уже посягает на второе место Ла Лиги, которое пока принадлежит Жироне. Теперь нужно перенести это на Лигу чемпионов, где у каталонцев за последние 14 матчей лишь два "сухих". Среди команд, которые за последние два сезона провели по меньшей мере десять матчей ЛЧ, только Селтик провел меньше поединков без пропущенных мячей – у него ноль.

Последний раз Барселона играла в четвертьфинале лиги чемпионов четыре года назад. Сейчас на ее стороне история и статистика. В 20-ти из 21-го случая она проходила дальше в плей-офф Лиги чемпионов, если на выезде не проигрывала первый матч противостояния. К тому же Наполи так ни разу и не обыграл этого соперника из пяти еврокубковых попыток (два поражения, три ничьи).

В противовес неаполитанскому дуэту у хозяев также есть грозное атакующее оружие. Роберт Левандовски в свои 35 лет остается голевой машиной. Именно он открыл счет в первой встрече. Поляк принял участие в 18 голах в своих последних двенадцати матчах плей-офф Лиги чемпионов (12 мячей и 6 ассистов). В противостояниях с итальянцами также полный порядок. Левандовски набрал 11 очков (7 голов + 3 ассиста) в последних десяти матчах против апеннинских команд. В конце концов, за всю историю в ЛЧ больше забивали лишь двое – Криштиану Роналду (140) и Лео Месси (129). В активе Роберта пока 93 гола в главном клубном турнире.

Хави перед матчем очень хвалил Станислава Лоботку: "Трудно выбрать какого-то одного игрока Наполи, но я говорю Лоботку. Мне нравится, как он строит игру, он никогда не теряет мяч, и я хотел бы видеть его здесь, в Барселоне. Это игрок, который имеет решающее значение". Сегодня словаку будет противостоять не самая сильная полузащита Барселоны, но переиграть ее без помощи Зелински будет крайне сложно.

Кадровая ситуация

Значительно меньше головной боли у Франческо Кальцоны. Он точно не сможет рассчитывать на Пйотра Зелински, которого успел помиловать. Дело в том, что поляка выкинули из заявки на Лигу чемпионов еще при предыдущем тренере. До сих пор в клубном лазарете Наполи находятся Сирил Нгонж и Йенс Каюсте, но это не те исполнители, от которых зависит игра команды.

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Настоящие проблемы у Барселоны. Даже кадровая катастрофа. Френки де Йонг, Педри, Гави, Ферран Торрес, Алехандро Бальде и Маркос Алонсо выбыли, а участие в игре Рафиньи под вопросом. Это сильно уменьшает силу команды. Однако Хави уже открестился от такой индульгенции: "Травмы – не оправдание. Мы играли в гостях и были лучшими там, и должны быть лучшими дома. У нас нет страха потерпеть неудачу".

Ориентировочные составы на матч Барселона – Наполи

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руй – Замбо-Ангисса, Лоботка, Траоре – Политано, Осимхен, Кварацхелия

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Мартинес, Канселу – Кристенсен, Гюндоган, Фермин Лопес – Ямал, Левандовски, Фелиш

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Три недели назад букмекеры считали фаворитом матча хозяев. Это же наблюдаем сейчас. Даже потери соперником важных игроков не дают Наполи ощутимого преимущества. На стороне Барселоны свои болельщики (хоть и не на Камп Ноу) и динамика встреч с этим соперником. В коэффициентах преимущество каталонцев очень ощутимо – на их победу дают около 1.90, а на успех гостей в основное время предлагают ставить под 4.25.

Мы же ожидаем яркой атакующей игры, ведь эти команды просто не могут делать ставку на надежность сзади. Барселона забила 9 голов за три последних домашних матча. Наполи же крайне редко покидает поле, не расписавшись в чужих воротах. В такой ситуации ставка на "обе забьют" выглядит вполне вероятной.