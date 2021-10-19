Барселона – Динамо: передматчева прес-конференція Рональда Кумана
Головний тренер Барселони Рональд Куман відповів на найважливіші питання перед поєдинком Ліги чемпіонів проти Динамо.
"Я знаю лише, що угода близько. Це хороша новина. Він молодий, дуже талановитий гравець. Він один з тих, хто має формувати майбутнє цього клубу".
Завдання в ЛЧ
"Я не знаю. Це залежить від обставин. Ненормально вимагати виходу у чвертьфінал, півфінал чи фінал. Потрібно вигравати матчі. Мене турбує лише завтрашня гра".
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Повернення Дані Алвеша
"Я нічого про це не знаю. Зі мною ніхто не розмовляв на цю тему".
Конкуренція в ЛЧ
"Великі клуби сильно покращили свою гру, а Барса здала. Є команди, які мають у своїй обоймі по 23 представники національних збірних. І фінансова ситуація у них значно краща".
Майбутнє в клубі
"Усе залежить від результатів. Тренерам завжди непросто. Крім цього, ми перебуваємо в країні, де усе сильно перебільшують".
Участь Коутінью
"Він тривалий час лікувався. Йому потрібно набирати темп через ігрові хвилини. Є велика конкуренція, і ми будемо приймати рішення на благо команди".
Ель Класіко
"Я не думаю зараз про Мадрид. Завтрашня гра – найважливіша. Ансу Фаті? Неможливо, щоб він зіграв три повні матчі за тиждень".
Гра команди
"Нам потрібно покращити багато речей, зокрема у роботі без м’яча. Маємо діяти більш агресивно. Досвідчені гравці повинні бути прикладом для молоді у таких матчах. Ви не можете вимагати у нас виграти Лігу чемпіонів, зважаючи на рівень інших команд".
Динамо
"Вони стали сильнішими у порівнянні з минулим сезоном. Добре розуміємо, чого від них очікувати. Ми граємо за наше майбутнє у Лізі чемпіонів".
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