Новий контракт Ансу

"Я знаю лише, що угода близько. Це хороша новина. Він молодий, дуже талановитий гравець. Він один з тих, хто має формувати майбутнє цього клубу".

Завдання в ЛЧ

"Я не знаю. Це залежить від обставин. Ненормально вимагати виходу у чвертьфінал, півфінал чи фінал. Потрібно вигравати матчі. Мене турбує лише завтрашня гра".

Барселона – Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Повернення Дані Алвеша

"Я нічого про це не знаю. Зі мною ніхто не розмовляв на цю тему".

Конкуренція в ЛЧ

"Великі клуби сильно покращили свою гру, а Барса здала. Є команди, які мають у своїй обоймі по 23 представники національних збірних. І фінансова ситуація у них значно краща".

Майбутнє в клубі

"Усе залежить від результатів. Тренерам завжди непросто. Крім цього, ми перебуваємо в країні, де усе сильно перебільшують".

Участь Коутінью

"Він тривалий час лікувався. Йому потрібно набирати темп через ігрові хвилини. Є велика конкуренція, і ми будемо приймати рішення на благо команди".

Ель Класіко

"Я не думаю зараз про Мадрид. Завтрашня гра – найважливіша. Ансу Фаті? Неможливо, щоб він зіграв три повні матчі за тиждень".

Гра команди

"Нам потрібно покращити багато речей, зокрема у роботі без м’яча. Маємо діяти більш агресивно. Досвідчені гравці повинні бути прикладом для молоді у таких матчах. Ви не можете вимагати у нас виграти Лігу чемпіонів, зважаючи на рівень інших команд".

Динамо

"Вони стали сильнішими у порівнянні з минулим сезоном. Добре розуміємо, чого від них очікувати. Ми граємо за наше майбутнє у Лізі чемпіонів".

Маліновський у "Театрі мрій", жага помсти Клоппа та нова битва мільярдів: головні фішки 3-го туру Ліги чемпіонів