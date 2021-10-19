Головний єврокубок тихою ходою наблизився до екватору основної сітки. Цього тижня 32 найкращі команди Європи зіграють свої треті матчі в групі. Низка колективів перебуває на полярних позиціях. Одні черговою перемогою фактично гарантують собі плей-офф. Іншим же ще одна поразка коштуватиме залишків шансів на путівку до 1/8 фіналу.

Шахтар – Реал Мадрид: анонс матчу Ліги чемпіонів

Атлетіко – Ліверпуль

Протистояння команд Дієго Сімеоне та Юргена Клоппа поступово стає класикою Ліги чемпіонів. У сезоні 2019/20 шляхи Атлетіко та Ліверпуля перетнулися в першому раунді плей-офф. Після мінімальної перемоги вдома з голом Сауля фанати "матрацників" відправляли своїх улюбленців на Туманний Альбіон із мінімумом надії. Та мадридці не тільки вистояли на Енфілді після голу Вейналдума, а й завдяки суперперформансу Льоренте дотиснули мерсисайдців в овертаймі (3:2).

Двобій Атлетіко з Ліверпулем – це не просто битва двох сильних колективів. Це зіткнення двох ігрових філософій, кожна з яких має шанувальників у тренерському цеху. На вихідних Ліверпуль знищив Уотфорд (5:0) у чемпіонаті та яскраво довів, що тріо Салах-Мане-Фірміно знову на коні. А ось Атлетіко востаннє грав офіційний матч ще 2 жовтня. Футбольний обиватель може сказати, що Ла Ліга зробила "матрацникам" послугу з перенесенням матчу проти Гранади. Та на ділі ця люб'язність може стати ведмежою – команди рівня Атлетіко повинні бути в тонусі та регулярно грати по два поєдинки за тиждень.

Потенційні "дев'ятиочкові"

Грізний нині Ліверпуль і ще п'ять команд досі йдуть без втрат на груповому етапі. Мінімум одній із них доведеться попрощатися з мріями про 9 очок після трьох турів. У групі С Аякс прийме дортмундську Борусію в битві за одноосібне лідерство в квартеті. Амстердамці в стартових двох матчах виглядали впевненіше – розтрощили міцний Спортінг на виїзді (5:1) та спокійно розібралися зі знекровленим кадрово Бешикташем вдома (2:0). Це робить команду Еріка Тен Хага фаворитом зустрічі. Разом із "аяксидами" небезпідставно можуть сподіватися на всі 9 пунктів ще два гранди – Баварія і Ювентус, суперниками яких стануть Бенфіка та Зеніт відповідно. А ось казка Шерифа, найімовірніше, завершиться. Звісно, диво вже трапилося двічі. Та після сенсаційних перемог над Шахтарем і Реалом здолати ще й Інтер на виїзді – з ґатунку "восьмого дива планети".

Маліновський у "Театрі мрій"

Аталанта з Русланом Маліновським в обоймі поїхала в гості до кризового Манчестер Юнайтед. У семи останніх матчах у всіх турнірах "червоні дияволи" зазнали чотирьох поразок. Найгірше, що невтішні результати – наслідок ігрових проблем. Навіть перемоги над Вільяреалом в ЛЧ і Вест Хемом у чемпіонаті (двічі по 2:1) виглядають випадковими. Керманич манкуніанців Уле Гуннар Сульшер опинився під небувалим тиском. Зараз настав той рубікон, за яким норвежець або підтвердить претензії на статус топ-тренера, або приєднається до значного списку колишніх підопічних Алекса Фергюсона без вагомих успіхів на менеджерській ниві.

Бергамаски в сезоні 2021/22 теж поки зірок з неба не хапають. Однак, ця ситуація звична для періоду Джан П'єро Гасперіні на чолі команди. "Богиня" зазвичай додає у впевненості та результатах під час кампанії та виходить на пік десь взимку. Аталанта має сумний досвід вояжів до дощового Манчестера. У сезоні 2019/20 бергамасків там знищив Манчестер Сіті (1:5). Однак, саме від того дна команда зуміла відштовхнутися і дійшла до чвертьфіналу турніру, де драматично поступилася ПСЖ. Зате в доброму гуморі повинен бути Маліновський. Саме українець забив той єдиний м'яч Аталанти на Етіхаді, а його ігрова еволюція цьогоріч робить хавбека ледь не головною зброєю "Богині".

Український слід і битва мільярдів

Для шанувальників збірної України після матчів Шахтаря і Динамо найбільший інтерес повинен викликати матч у Бельгії. Там Брюгге Едуарда Соболя після несподіваної виїзної перемоги над РБ Лейпциг (2:1) спробує нав'язати боротьбу ще й Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Обидва українці в заявці на матч, і з великими шансами з'явитися на полі. Справжні екзамени чекають на ще двох українців – Юрія Вернидуба і Романа Яремчука. Тренер-сенсація після перемог над Де Дзербі та Анчелотті намагатиметься виграти тактичну битву в Сімоне Індзагі. Натомість форвард збірної "схрестить шпаги" на полі зі зразковим бомбардиром на вістрі Баварії – Робертом Лєвандовскі.

З решти матчів найбільший інтерес викликає поєдинок на Парк Де Пренс. Нашпигований зірками ПСЖ зустрінеться із дітищем цісаря ринку енергетичних напоїв Дітріха Матешиця – РБ Лейпциг. Дві поразки на старті групового етапу змушують "червоних биків" грати на перемогу в Парижі. Натомість ростер команди Маурісіо Почеттіно змушує французький гранд виходити на поле з бажанням перемогти, незважаючи на статус суперника. Втрати гравців на кшталт Неймара, Ді Марії та Ікарді мали б стати проблемою для будь-якої команди. Однак, наявність в обоймі Мессі та Мбаппе автоматично робить парижан безумовним фаворитом.

Барселона віднайшла ідентичність перед Динамо, Салах – великий, МЮ жахає, а Баварія знущається – огляд вікенду