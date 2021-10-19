Барселона та Динамо зустрінуться в третьому турі ЛЧ 2021/22. Який прогноз на матч і кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч Барселона – Динамо стартує 20 жовтня о 19:45 за Києвом. Поєдинок групи E відбудеться на Камп Ноу, а "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри. Після двох турів ЛЧ каталонці не набрали жодного очка і йдуть останніми у квартеті. Динамо з одним пунктом посідає третю сходинку. Обидві команди не забили ще жодного м'яча у поточному розіграші Ліги чемпіонів. Мірча Луческу спробує взяти реванш у Рональда Кумана за дві поразки у минулому сезоні.

Барселона – Динамо: кияни оголосили склад на матч Ліги чемпіонів

Барселона – Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Популярна контора William Hill явним фаворитом поєдинку вважає Барселону. На перемогу "синьо-гранатових" виставили коефіцієнт 1.25, а на звитягу Динамо дають аж 12.00. Нічия – 6.00. На те, що обидві команди заб'ють гол, приймають ставки з коефіцієнтом 1.91. На те, що відзначиться хтось один із суперників, пропонують поставити за 1.80. Стандартний тотал більше 2,5 оцінили в 1.50, а тотал менше 2,5 – в 2.50. Відповідно, букмекер очікує доволі результативного поєдинку на Камп Ноу.

Фахівці Bwin оцінюють шанси опонентів приблизно так само. Успіх Барселони оцінений коефіцієнтом 1.24, а перемога киян – 11.00. Нічия – 6.50. Найімовірнішим підсумком гри вважають перемогу Барси з рахунком 2:0 – на такий результат пропонують поставити за 7.00. На думку букмекера, першими заб'ють господарі. Таку вірогідність оцінили в 1.25, а от на те, що рахунок відкриє команда Луческу, приймають ставки з коефіцієнтом 4.20.

Зауважимо, Барселона і Динамо зустрічалися в Лізі чемпіонів 2020/21. Тоді на Камп Ноу "біло-сині" програли 1:2, а у Києві зазнали розгрому 0:4. Загалом команди зіграли між собою 10 матчів – 7 поєдинків виграли "синьо-гранатові", а ще 3 гри завершилися тріумфом Динамо.

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