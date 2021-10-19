Главный тренер Барселоны Рональд Куман ответил на самые важные вопросы перед поединком Лиги чемпионов против Динамо.

Новый контракт Ансу

"Я знаю только, что соглашение близко. Это хорошая новость. Он молодой, очень талантливый игрок. Он один из тех, кто должен формировать будущее этого клуба".

Задача в ЛЧ

"Я не знаю. Это зависит от обстоятельств. Ненормально требовать выхода в четвертьфинал, полуфинал или финал. Нужно выигрывать матчи. Меня беспокоит только завтрашняя игра".

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Возвращение Дани Алвеша

"Я ничего об этом не знаю. Со мной никто не разговаривал на эту тему".

Конкуренция в ЛЧ

"Большие клубы сильно улучшили свою игру, а Барса сдала. Есть команды, которые имеют в своей обойме по 23 представителя национальных сборных. И финансовая ситуация у них гораздо лучше".

Будущее в клубе

"Все зависит от результатов. Тренерам всегда непросто. Кроме этого, мы находимся в стране, где все сильно преувеличивают".

Участие Коутиньо

"Он долгое время лечился. Ему нужно набирать темп через игровые минуты. Есть большая конкуренция, и мы будем принимать решение на благо команды".

Эль Классико

"Я не думаю сейчас о Мадриде. Завтрашняя игра – самая важная. Ансу Фати? Невозможно, чтобы он сыграл три полных матча за неделю".

Игра команды

"Нам нужно улучшить многие вещи, в том числе в работе без мяча. Нужно действовать более агрессивно. Опытные игроки должны быть примером для молодежи в таких матчах. Вы не можете требовать у нас выиграть Лигу чемпионов, учитывая уровень других команд".

Динамо

"Они стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Хорошо понимаем, чего от них ожидать. Мы играем за наше будущее в Лиге чемпионов".

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