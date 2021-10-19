У таборі каталонців зробили велику ставку на свого форварда Ансу Фаті.

Понад два місяці представники Барселони вели перемовини із агентом Жорже Мендешем щодо майбутнього Ансу Фаті і нарешті досягли принципової згоди, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона – Динамо: каталонці оголосили заявку на матч Ліги чемпіонів без трьох зірок, але з Агуеро

Новий контракт із 18-річним талантом буде розрахований до літа 2027-го. Офіційне оголошення щодо продовження співпраці Барса постарається зробити до Ель Класико (24 жовтня), що, на думку босів "блаугранас", має підбадьорити команду і фанів перед важливим матчем.

Нагадаємо, вже завтра, 20 жовтня, підопічні Рональда Кумана прийматимуть Динамо в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Барселона віднайшла ідентичність перед Динамо, Салах – великий, МЮ жахає, а Баварія знущається – огляд вікенду