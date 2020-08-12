toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ПСЖ ДИНАМО

Барселона – Баварія: матч судитиме арбітр, з яким каталонці перемагали в цьому сезоні Ліги чемпіонів

21:00 - Читать на русском
Барселона – Баварія: матч судитиме арбітр, з яким каталонці перемагали в цьому сезоні Ліги чемпіонів
Дамір Скоміна / Сайт УЄФА

Визначилася суддівська бригада, яка працюватиме на матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Баварією.

 

Головним арбітром зустрічі стане 44-річний словенець Дамір Скоміна, інформує офіційний сайт УЄФА. Асистенти на лініях – Юре Прапротнік і Роберт Вукан.

Коронавірус у Барселоні – стало відоме ім'я інфікованого

Скоміна у поточному сезоні Ліги чемпіонів вже перетинався з Барселоною. Під його наглядом каталонці перемогли Інтер (2:1) у 2 турі групового етапу. Натомість для Баварії зустріч зі словенцем стане першою у цьому розіграші.

Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Баварією відбудеться 14 серпня.

Хто виграє ЛЧ 2019/20 – названий головний фаворит, Маліновський і Ко опинилися серед аутсайдерів

blog_ava
Чигринський спрогнозував майбутнє Динамо з Луческу
14:19
16600
Теги
Ліга чемпіонів Барселона - Баварія Барселона Барселона Арбітри Дамір Дамір Скоміна Баварія Баварія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
11
хв
Балкани
17:30
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?