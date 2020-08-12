Барселона – Баварія: матч судитиме арбітр, з яким каталонці перемагали в цьому сезоні Ліги чемпіонів

Визначилася суддівська бригада, яка працюватиме на матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Баварією.

Головним арбітром зустрічі стане 44-річний словенець Дамір Скоміна, інформує офіційний сайт УЄФА. Асистенти на лініях – Юре Прапротнік і Роберт Вукан.

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Скоміна у поточному сезоні Ліги чемпіонів вже перетинався з Барселоною. Під його наглядом каталонці перемогли Інтер (2:1) у 2 турі групового етапу. Натомість для Баварії зустріч зі словенцем стане першою у цьому розіграші.

Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Баварією відбудеться 14 серпня.

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