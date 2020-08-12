Барселона – Бавария: матч будет судить арбитр, с которым каталонцы побеждали в этом сезоне Лиги чемпионов

Определилась судейская бригада, которая будет работать на матче 1/4 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Баварией.

Главным арбитром встречи станет 44-летний словенец Дамир Скомина, информирует официальный сайт УЕФА. Ассистенты на линиях – Юре Прапротник и Роберт Вукан.

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Скомина в текущем сезоне Лиги чемпионов уже пересекался с Барселоной. Под его наблюдением каталонцы победили Интер (2:1) во 2 туре группового этапа. А для Баварии встреча со словенцем станет первой в этом розыгрыше.

Напомним, поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Баварией состоится 14 августа.

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