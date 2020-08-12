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Коронавірус у Барселоні – стало відоме ім'я інфікованого

19:15 - Читать на русском
Коронавірус у Барселоні – стало відоме ім'я інфікованого
Тодібо (в центрі) / Сайт Барселони

З'ясувалося, хто в Барселоні здав позитивний тест на COVID-19 – гравець зізнався сам.

Захисник Жан-Клер Тодібо розповів про хворобу на своїй сторінці в Instagram.

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"Привіт всім. Повідомляю, що я здав позитивний тест на COVID-19, але я безсимптомний і почуваюся добре. Я вдома дотримуюся належного санітарного протоколу. Я дуже хочу повернутися до тренувань, але зараз настав час залишатися вдома, поки вірус не мине. Дякую всім за підтримку та бажаю здоров'я всім людям, які також це переживають", – написав Тодібо.

Нагадаємо, сезон 2019/20 француз проводив у оренді за Шальке, але влітку повернувся до розташування Барселони.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Жан-Клер Жан-Клер Тодібо коронавірус
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