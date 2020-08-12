Коронавірус у Барселоні – стало відоме ім'я інфікованого

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Шахтар – Базель: магічне тріо МТМ і перехвалений дебютант – оцінки "гірникам" за передостанній крок до фіналу ЛЄЛіга Європи — 17:45 2831
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