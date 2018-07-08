Балотеллі приїхав у Марсель проходити медогляд

ЧС 2018 — 16:00 1184
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Як ЧС-2018 вплине на долю "Золотого м'яча": топ-5 гравців, які можуть порушити гегемонію Мессі та Роналду вже зараз
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Ярмоленко приєднається до Вест Хема у Швейцарії – клуби дійшли згоди щодо трансферуАнглія — 15:14 1324
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Борусія Д пояснила, чому вирішила продати ЯрмоленкаНімеччина — 14:50 3087
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Роналду відхилив контракт століття – 200 мільйонів євро за 2 рокиІспанія — 12:54 3334
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Ярмоленко пройшов медогляд у Вест Хемі, трансфер практично завершений, – ЗМІАнглія — 12:30 2722
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