Балотеллі приїхав у Марсель проходити медогляд

Нападник Ніцци Маріо Балотеллі невдовзі має стати гравцем марсельського Олімпіка.

Маріо Балотеллі прибув у Марсель, щоб пройти медогляд та підписати дворічний контракт з місцевим Олімпіком, повідомляє Football Italia.

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З 2016 по 2018 роки італієць виступав у складі іншого представника Ліги 1 – Ніцци, з якою зумів здобути бронзові нагороди першості.

Марсель у сезоні 2017/2018 дійшов до фіналу Ліги Європи, де поступився Атлетіко (0:3). У чемпіонаті підопічні Руді Гарсії посіли 4 сходинку і пролетіли повз Лігу чемпіонів, пропустивши вперед Ліон та Монако.

Ніцца отримає за перехід 10 мільйонів євро, хоча контракт технічно був завершений.