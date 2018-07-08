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Балотеллі приїхав у Марсель проходити медогляд

16:48 4 Читать на русском
Балотеллі приїхав у Марсель проходити медогляд
Маріо Балотеллі / Getty Images

Нападник Ніцци Маріо Балотеллі невдовзі має стати гравцем марсельського Олімпіка.

Маріо Балотеллі прибув у Марсель, щоб пройти медогляд та підписати дворічний контракт з місцевим Олімпіком, повідомляє Football Italia.

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З 2016 по 2018 роки італієць виступав у складі іншого представника Ліги 1 – Ніцци, з якою зумів здобути бронзові нагороди першості.

Марсель у сезоні 2017/2018 дійшов до фіналу Ліги Європи, де поступився Атлетіко (0:3). У чемпіонаті підопічні Руді Гарсії посіли 4 сходинку і пролетіли повз Лігу чемпіонів, пропустивши вперед Ліон та Монако.

Ніцца отримає за перехід 10 мільйонів євро, хоча контракт технічно був завершений.

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