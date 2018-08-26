Бакалов: Досвід Маріуполя в єврокубках допоможе їм в чемпіонаті

Наставник Львова Юрій Бакалов поділився думками стосовно майбутнього матчу його команди проти Маріуполя.

"Маріуполь – дуже хороша і збалансована команда, зіграна, в ній виступають кваліфіковані футболісти. Команда досить здорово поєднує декілька тактичних схем.

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Зараз Маріуполь вже вилетів з єврокубків. Я думаю, що той досвід, який вони набули, допоможе їм у чемпіонаті. Хоч вони і вибули з турніру, але матчі з суперниками такого високого рівня чималого коштують.

У кожній лінії є лідери, які готові повести колектив за собою – Худжамов, Яворський, Фомін. Зараз ще посилив команду Федорчук, який додав строгості в оборонних порядках. Швидкі фланги – Чурко і Тищенко. Я вважаю, що зараз Маріуполь знаходиться не на своєму місці в турнірній таблиці.

Поки існують проблеми, які необхідно вирішувати. Команду до сезону готував інший тренер, я ж певні моменти підготовки бачу трохи по-іншому. Але, в цілому, нам потрібно багато працювати в тактичному плані. Щоб команда не підв’язувати під кожного конкретного суперника, а нав’язувала свою гру", – цитує Бакалова прес-служба львівського клубу.

Нагадаємо, матч 6 туру УПЛ Маріуполь – Львів відбудеться сьогодні, 26 серпня, початок о 19:30.

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