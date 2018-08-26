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Бакалов: Опыт Мариуполя в еврокубках поможет им в чемпионате

14:10 5 Читати українською
Бакалов: Опыт Мариуполя в еврокубках поможет им в чемпионате
Юрий Бакалов / фото ФК Львов

Наставник Львова Юрий Бакалов поделился мыслями относительно предстоящего матча его команды против Мариуполя.

"Мариуполь – очень хорошая и сбалансированная команда, сыгранная, в ней выступают квалифицированные футболисты. Команда довольно здорово объединяет несколько тактических схем.

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Сейчас Мариуполь уже вылетел из еврокубков. Я думаю, что тот опыт, который они приобрели, поможет им в чемпионате. Хотя они и выбыли из турнира, но матчи с соперниками такого высокого уровня немалого стоят.

В каждой линии есть лидеры, которые готовы повести коллектив за собой – Худжамов, Яворский, Фомин. Сейчас еще усилил команду Федорчук, который добавил строгости в оборонительных порядках. Быстрые фланги – Чурко и Тищенко. Я считаю, что сейчас Мариуполь находится не на своем месте в турнирной таблице", – цитирует Бакалова пресс-служба львовского клуба.

Напомним, матч 6 тура УПЛ Мариуполь – Львов состоится сегодня, 26 августа, начало в 19:30.

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