Азар збирається перейти в Реал, – Лаудруп

Англія — 19:33 2149
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Ярмоленко допоміг Вест Хему перемогти Уіком у контрольному матчі
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Бельгія впевнено обіграла Англію у матчі за 3-тє місце ЧС-2018ЧС 2018 — 18:53 3087
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Ярмоленко дебютує за Вест Хем в стартовому складі у спарингу з УікомомАнглія — 16:37 1088
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ЧС-2018: у Туреччині помер українець, якого побив росіянин після вильоту від ХорватіїЧС 2018 — 16:05 1127
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"Слава Україні-2": Віда уникнув покарання від ФІФА за другий відеоролик після перемоги над РосієюЧС 2018 — 15:31 3346
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