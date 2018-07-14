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Азар збирається перейти в Реал, – Лаудруп

20:13 4 Читать на русском
Азар збирається перейти в Реал, – Лаудруп
Еден Азар / соцмережі

Легендарний датський футболіст Мікаель Лаудруп повідомив, що вінгер Челсі Еден Азар хоче перейти в мадридський Реал.

"Я говорив з Азаром кілька днів тому. Він збирається перейти в Реал і, як на мене, це відмінний хід як для нього, так і для Реала. На чемпіонаті світу він в черговий раз показав, наскільки він хороший", – цитує Лаудрупа Sportske Novosti.

Реал підготував 150 млн фунтів на Азара

Раніше батько бельгійця заявляв про бажання сина перейти в королівський клуб. Також ЗМІ повідомляють про інтерес зі сторони Барселони.

Челсі у сезоні 2017/2018 посів 5 сходинку та не зумів потрапити в Лігу чемпіонів.

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