АЗ не зумів обіграти Гекен у матчі потенційних суперників Маріуполя в Лізі Європи

Перший матч 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи між АЗ та Гекеном закінчився внічию.

Ліга Європи. Кваліфікація, 2 раунд

АЗ Алкмаар – Гекен – 0:0

АЗ на правах господаря повністю контролював ситуацію на полі впродовж матчу, дозволивши супернику нанести лише один удар в площину власних воріт.

Яремчук дублем та двома асистами допоміг Генку здобути феєричну перемогу над Віторулом в Лізі Європи

Натомість Гекен зумів добре відзахищатися і завдяки старанням свого голкіпера зумів зберегти нічийний рахунок.

Таким чином доля протистояння, в якому визначиться суперник Маріуполя у 3-у раунді кваліфікації вирішиться через тиждень на полі шведської команди.