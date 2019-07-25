Яремчук дублем та двома асистами допоміг Генку здобути феєричну перемогу над Віторулом в Лізі Європи

Гент легко розібрався з Віторулом (6:3) у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

Ліга Європи. Кваліфікація, 2 раунд

Гент – Віторул – 6:3

Голи: Асаре, 4, Деярге, 13, Кубо, 35, 45, Яремчук, 42 (п), 50 – Младен, 21, Тіру, 56, 61

Нападник бельгійців Роман Яремчук відзначився двома результативними передачами під час другого і третього голів своєї команди.

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Форвард збірної України отримав м'яч на лівому фланзі, після проходу здійснив простріл у штрафний майданчик, де Брехт Деягере вразив ворота Віторула. Згодом Роман також допоміг відзначитися Яя Кубо. Потім Роман реалізував пенальті. На початку другого тайму українець оформив дубль.

Загалом, Гент спромігся на перемогу із тенісним рахунком – 6:3, забезпечивши собі комфортну перевагу перед матчем-відповіддю, який відбудеться через тиждень в Румунії.

Відео першого асиста Яремчука:

Відео другого асиста Яремчука:

Відео першого гола Яремчука:

Відео другого гола Яремчука: