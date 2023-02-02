Аякс знайшов тренера до кінця сезону – віцечемпіону світу навіть немає 40
16:05 - Читать на русском
Нідерландський гегемон визначився, хто тренуватиме команду до літа.
Джон Хейтінга очолив Аякс, повідомляє офіційний сайт клубу. 39-річний фахівець працюватиме з першою командою до кінця сезону, після чого сторони обговорять продовження співпраці.
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Хейтінга не має досвіду роботи на високому рівні. Останнім часом він тренував молодіжку Аякса. Допомагати недосвідченому тренеру буде Двайт Лодевегес – колишній асистент Кумана.
Аякс днями звільнив Альфреда Схрьодера через погані результати. Хейтінга, який став віцечемпіном світу-2010 зі збірною Нідерландів, спробує повернути футбол Тен Хага.
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