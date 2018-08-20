Аякс – Динамо: "якби не VAR, ми могли програти", або Як амстердамські зірки сигнали киянам надсилали

Аякс перед першим матчем плей-офф Ліги чемпіонів проти Динамо знову зіткнувся з великими труднощами в чемпіонаті Нідерландів. "Футбол 24" зібрав останню реакцію амстердамців перед протистоянням з київським клубом.

Аякс дотиснув Венло на останніх хвилинах лише завдяки відеоповторам і втручанню VAR. Після перемоги над Стандардом у 3-му кваліфікаційному раунді капітан "синів бога" Де Лігт говорив про сигнали для Динамо, які його команда повинна надіслати в чемпіонаті. Що ж, задумане команді Еріка Тен Хага не зовсім вийшло. Однак на те є свої причини. Як відзначають експерти в Нідерландах, Аякс на звичайному трав'яному газоні та штучному покритті, як було в суботу – це дві різні команди. Саме синтетика, яку багато хто з футболістів Ередивізії критикує, могла стати причиною травми і швидкої заміни лідера суперника Динамо Давіда Нереса (3-й за кількістю гольових моментів серед амстердамців у поточному сезоні). Бразильський вінгер досі не тренується, і є велика імовірність, що не зможе допомогти у першій зустрічі з киянами 22 серпня.

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У матчі з Венло аяксиди пропустили першими. Змарнувавши зо 3 добрих моменти, команда Тен Хага втратила Нереса та дозволила супернику забити, здавалось, чистий гол. Однак, передивившись повтор, суддя вказав на те, що суперник злегка притримав захисника збірної Аргентини Тальяфіко за футболку, і скасував взяття воріт. Момент насправді дуже неоднозначний, але присутність відео асистентів рефері в Нідерландах суттєв впливає на долю матчів.

Це підтвердив наступний суперечливий епізод, коли в спину Хунтелара врізався суперник. Раніше, коли технології не були настільки присутніми у футбольному житті на такий момент і уваги би ніхто не звернув, а зараз він вирішує долю не одного очка. За якихось 2 хвилини суддя визначив, що потрібно ставити 11-метровий, вдруге за матч обуривши гравців і фанатів Венло. Аякс ледь не втратив перемогу, в останні 4 хвилини двічі знову оголивши своє вразливе місце – центр захисту Де Лігт та Блінд (той самий, що повернувся з Манчестер Юнайтед) за іменами дуже могутній, але на ділі дозволяє опонентам багато зайвого. По-хорошому, в останньому моменті юний капітан аяксидів напрацював на пенальті, штовхнувши гравця господарів. І ось так, лише завдяки VAR та непослідовності судді амстерадмці виграли нічийний матч.

"Ми сигналізували судді, який спочатку цього не помітив, що Хунтелара відчутно штовхали у спину. Без VAR ми могли програти, тому нам пощастило вивезти 3 очки. Це важлива перемога, адже після нічиєї у команді склалась б не найкраща атмосфера", – а це вже Де Лігт після матчу.

У Нідерландах відзначають, що Аякс відчуває величезні муки проти суперників, які грають другим номером і розраховують на контри. Ефективність гри "синів" бога в перших матчах чемпіонату значно нижча, ніж у тій же Лізі чемпіонів, де суперники більше розкриваються і дають грати. Відтак з великою імовірністю ми побачимо яскраву захисну модель Динамо в Амстердамі. Доволі логічно буде, якщо команда Хацкевича ставитиме за мету насамперед поламати атакувальну гру аяксидів. Навіть без Нереса в суперника є кому забивати та асистувати: Тадіч, Зієш, Хунтелар і Шоне виділяються. Ціль Барселони Френкі Де Йонг поки не може віднайти свою гру, але дуже хоче бути "важливим і домінуючим фактором у фінальній фазі атак".

У матчі з Венло команда Тен Хага показала також, хто в ній пенальтист №1. Душан Тадіч, який перейшов із Саутгемптона, без вагань підійшов до позначки, хоча 35-річний Хунтелар прагнув сам реалізувати зароблений ним 11-метровий. Сербський нападник вважає, що Аякс входить у топ-10 клубів світу і повинен проходити Динамо в ЛЧ: "Цим просякнутий дух нашого клубу. Аякс належить такому змаганню. Заради чемпіонства і гри в Лізі чемпіонів я і прийшов сюди з Прем'єр-ліги".

Дейлі Блінд, який під час минулих боїв "синів бога" з динамівцями, як і Денис Бойко, був запасним, відмовляється стверджувати, що нині в Аякса найкращий склад за багато років. Мовляв, судити будемо в кінці сезону. Однак екс-захисник МЮ відзначає чудове поєднання таланту та досвіду в цій команді. Про Динамо ж говорить дуже обережно і з повагою: "Вони виграли свій матч проти Славії 2:0, тому це точно не буде легке протистояння. Не насмілюсь казати, що ми фаворити у матчі з Динамо. Мені не дуже відомо, як вони грають в цьому сезоні, але ми неодмінно придивимось до них".

А тим часом офіційний сайт Аяксу мотивує своїх гравців спогадами про попередню "розборку" з українським клубом на Амстердам Арені. У 2010-му молоді Суарес, Вертонген, Алдервейрелд, Еріксен і компанія здолали Динамо 2:1, тоді як у першому матчі команди підписали мирову. "Це красивий момент, який може бути повторено зараз". Сподіваємось, команда Хацкевича зможе взяти реванш, і великі мрії суперника не втіляться в життя.