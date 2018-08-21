Аякс – Динамо: Хацкевич взяв на матч Че Че та Сідклея – не полетіли Шапаренко та Супряга

Київське Динамо відправилось на виїзний матч Ліги чемпіонів проти Аякса, Хацкевич взяв з собою 21 футболіста.

На матч плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Аякса поїхали наступні гравці Динамо.

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Володимир Маханьков.

Захисники: Микола Морозюк, Сідклей, Микита Бурда, Артем Шабанов, Йосіп Піваріч, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербіч, Володимир Шепєлєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський.

Нападники: Артем Бєсєдін, Назарій Русин, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Аякс – Динамо: "Якби не VAR, ми могли програти", або Як амстердамські зірки сигнали киянам надсилали

Зауважимо, що з Динамо до Нідерландів не полетіли Микола Шапаренко та Владислав Супряга.

Нагадаємо, матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться завтра, 22 серпня, початок гри о 22:00.