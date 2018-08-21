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ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АЯКС - ДИНАМО

Аякс – Динамо: Хацкевич взяв на матч Че Че та Сідклея – не полетіли Шапаренко та Супряга

09:13 1836 Читать на русском
Аякс – Динамо: Хацкевич взяв на матч Че Че та Сідклея – не полетіли Шапаренко та Супряга
Склад Динамо / Футбол 24

Київське Динамо відправилось на виїзний матч Ліги чемпіонів проти Аякса, Хацкевич взяв з собою 21 футболіста.

На матч плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Аякса поїхали наступні гравці Динамо.

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Володимир Маханьков.

Захисники: Микола Морозюк, Сідклей, Микита Бурда, Артем Шабанов, Йосіп Піваріч, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербіч, Володимир Шепєлєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський.

Нападники: Артем Бєсєдін, Назарій Русин, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Зауважимо, що з Динамо до Нідерландів не полетіли Микола Шапаренко та Владислав Супряга.

Нагадаємо, матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться завтра, 22 серпня, початок гри о 22:00.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

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Динамо Динамо Ліга чемпіонів Аякс - Динамо Микола Шапаренко Микола Шапаренко Владислав Супряга Владислав Супряга Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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