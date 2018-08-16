Аякс – Динамо: Де Лігт і Хунтелар оцінили суперництво з Динамо в Лізі чемпіонів

Зірки захисту та атаки Аякса поділились своїми думками перед протистоянням з київським Динамо в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19.

Аякс розгромив Стандард Лучкевича на шляху до дуелі з командою Хацкевича. Захисник амстердамців, 19-річний капітан Матейс Де Лігт, за яким полюють Барселона і низка інших грандів, вважає, що його клуб повинен дати віце-чемпіонам України сигнал у наступній грі.

"На ти з Гвардіолою і Барсою": Аякс – найпотужніший суперник Динамо на шляху до Ліги чемпіонів і десятків мільйонів євро

"Ми йдемо далі, трансферне вікно майже зачинилось, а я – капітан. Щасливий, що можу тут грати. Ми повинні щотижня показувати таку гру, як проти Стандарда. Про Лігу чемпіонів мріє кожен з дитинства. В останній грі моментами ми порвали Йохан Кройф Арену, кожен другий м'яч був наш, а пресинг у кожній лінії працював відмінно.

Мене не дратує напружений календар. Ми хочемо грати в Лізі чемпіонів, але також прагнемо здобути чемпіонство. Чергова втрата очок у чемпіонаті Нідерландів – не в наших планах. У матчі з Венло ми повинні дати відчутний сигнал нашим суперникам з Києва. Хочемо показати Динамо, що нас буде важко перемогти", – заявив Де Лігт в ефірі нідерландського ТБ.

Нападник Аякса Клас-Ян Хунтелар, який уже забив 4 голи в цьогорічній Лізі чемпіонів, відзначив класну підтримку трибун в Амстердамі.

"У нас фантастична взаємодія з фанатами. Це додає багацько енергії. Граємо так, як потрібно: багато пресингу, видовищний футбол, безліч моментів і відкрита гра. Коли м'яч у нас, суперник не може нічого вдіяти.

Ми плануємо вийти у груповий турнір Ліги чемпіонів. Київ виграв 2:0, тому нас чекають два цікаві матчі", – прогнозує 35-річний форвард.

Гравці Аякса відзначають рецепт свого успіху в останньому матчі – "сини бога", як і Динамо, полюбляють високо пресингувати і починати атаки біля штрафного суперника.

Френкі Де Йонг радий, що його команда не зупиняється на досягнутому і здатна за 5 хвилин забити 2 голи і добити суперника. А ось головний тренер Ерік тен Хаг акцентував на ненайкращому стані газону домашнього стадіону Аякса: "На дуже поганому полі нам вдалось показати чудовий футбол. Мені сподобалась наша ментальність і приваблива гра".

Нагадаємо, перший матч плей-офф Ліги чемпіонів Динамо зіграє саме в Амстердамі 22 серпня.

Визначились усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: Аякс – Динамо та інші протистояння