Аякс – Динамо: Де Лигт и Хунтелаар оценили соперничество с Динамо в Лиге чемпионов

Звезды защиты и атаки Аякса поделились своими мыслями перед противостоянием с киевским Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19.

Аякс разгромил Стандард Лучкевича на пути к дуэли с командой Хацкевича. Защитник амстердамцев, 19-летний капитан Маттейс Де Лигт, за которым охотятся Барселона и ряд других грандов, считает, что его клуб должен дать вице-чемпионам Украины сигнал в следующей игре.

"На ти з Гвардіолою і Барсою": Аякс – найпотужніший суперник Динамо на шляху до Ліги чемпіонів і десятків мільйонів євро

"Мы идем дальше, трансферное окно почти закрылось, а я – капитан. Счастлив, что могу здесь играть. Мы должны каждую неделю показывать такую игру, как против Стандарда. О Лиге чемпионов мечтает каждый с детства. В последней игре моментами мы порвали Йохан Кройф Арену, каждый второй мяч был наш, а прессинг в каждой линии работал отлично.

Меня не раздражает напряженный календарь. Мы хотим играть в Лиге чемпионов, но также стремимся завоевать чемпионство. Очередная потеря очков в чемпионате Нидерландов – не в наших планах. В матче с Венло мы должны дать ощутимый сигнал нашим соперникам из Киева. Хотим показать Динамо, что нас будет трудно победить", – заявил Де Лигт в эфире нидерландского ТВ.

Нападающий Аякса Клас-Ян Хунтелар, который уже забил 4 гола в нынешней Лиге чемпионов, отметил классную поддержку трибун в Амстердаме.

"У нас фантастическое взаимодействие с фанатами. Это добавляет множество энергии. Играем так, как нужно: много прессинга, зрелищный футбол, множество моментов и открытая игра. Когда мяч у нас, соперник не может ничего сделать.

Мы планируем выйти в групповой турнир Лиги чемпионов. Киев выиграл 2:0, поэтому нас ждут два интересных матча", – прогнозирует 35-летний форвард.

Игроки Аякса отмечают рецепт своего успеха в последнем поединке – "сыновья бога", как и Динамо, любят высоко прессинговать и начинать атаки у штрафной соперника.

Фрэнки Де Йонг рад, что его команда не останавливается на достигнутом и способна за 5 минут забить 2 гола и добить соперника. А вот главный тренер Эрик тен Хаг акцентировал на не лучшем состоянии газона домашнего стадиона Аякса: "На очень плохом поле нам удалось показать великолепный футбол. Мне понравилась наша ментальность и привлекательная игра".

Напомним, первый матч плей-офф Лиги чемпионов Динамо сыграет именно в Амстердаме 22 августа.

Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов: Аякс – Динамо и другие противостояния