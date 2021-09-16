Власність французького Ліона несподівано постраждала напередодні поєдинку стартового туру проти Рейнджерс другого за силою євротурніру.

Автобус, на якому "хлопчиська" прибули у Глазго на двобій зі шотландцями, понівечили місцеві вандали. На ньому з'явились різноманітні графіті.

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Цей акт вандалізму приписують ультрас Рейнджерс, адже вони нібито залишили свої ініціали на транспортному засобі. Такий крок різко засудили вболівальники, зокрема і шотландського клубу.

До слова, поєдинок 1-го туру Ліги Європи сезону 2021/22 між Рейнджерс і Ліоном відбудеться сьогодні, 16 вересня, о 22:00.

Lyon’s team bus, before and after… pic.twitter.com/18BUme61oy — Fitba Culture ?????? (@fitbaculture) September 16, 2021

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