Автобус Ліона понівечили перед матчем Ліги Європи – акт вандалізму приписують фанатам суперника
Власність французького Ліона несподівано постраждала напередодні поєдинку стартового туру проти Рейнджерс другого за силою євротурніру.
Автобус, на якому "хлопчиська" прибули у Глазго на двобій зі шотландцями, понівечили місцеві вандали. На ньому з'явились різноманітні графіті.
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Цей акт вандалізму приписують ультрас Рейнджерс, адже вони нібито залишили свої ініціали на транспортному засобі. Такий крок різко засудили вболівальники, зокрема і шотландського клубу.
До слова, поєдинок 1-го туру Ліги Європи сезону 2021/22 між Рейнджерс і Ліоном відбудеться сьогодні, 16 вересня, о 22:00.
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