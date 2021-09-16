Автобус, на котором "мальчишки" прибыли в Глазго на поединок с шотландцами, изуродовали местные вандалы. На нем появились разнообразные граффити.

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Этот акт вандализма приписывают ультрас Рейнджерс, ведь они якобы оставили свои инициалы на транспортном средстве. Такой шаг резко осудили болельщики, в том числе шотландского клуба.

К слову, поединок 1-го тура Лиги Европы сезона 2021/22 между Рейнджерс и Лионом состоится сегодня, 16 сентября, в 22:00.

Lyon’s team bus, before and after… pic.twitter.com/18BUme61oy — Fitba Culture ?????? (@fitbaculture) September 16, 2021

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