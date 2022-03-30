Австрія за 7 хвилин оформила камбек проти Шотландії, візаві України вирвав перемогу над Литвою
Ще два суперники збірної України у Лізі націй 2022/23 (Шотландія й Ірландія) провели товариські матчі під час міжнародної паузи.
Товариські матчі
Австрія – Шотландія – 2:2
Голи: Грегорич, 75, Шолф, 82 – Хендрі, 28, Макгінн, 56
Ірландія – Литва – 1:0
Гол: Перротт, 90+7
Австрія відчутно переважала британців, але саме гості на старті другого тайму вели з рахунком 2:0. Контроль господарям вдалось конвертувати у два голи за 7 хвилин. Товариський матч завершився миром.
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Інший суперник збірної України – Ірландія – з кращим настроєм завершив міжнародну паузу. Команді вдалось на останніх секундах вирвати перемогу над Литвою. Це Перротт результативно пробив.
Наступні поєдинки Шотландія та Ірландія проведуть вже аж влітку у Лізі націй проти Вірменії й України відповідно.
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